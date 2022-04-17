إتحاد رفع الأثقال يوقع عقداً مع مدرب بيلاروسي للإشراف على المنتخب العراقي

شفق نيوز/ وقّع الاتحاد العراقي المركزي لرفع الاثقال، اليوم الأحد، عقداً تدريبياً مع المدرب البيلاروسي ليافونيتشي هانجارينكا يتولى بموجبه تدريب المنتخب العراقي والإشراف على منتخبات الفئات العمرية الأخرى باللعبة.

ورحّب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي بالمدرب البيلاروسي، ورئيس الاتحاد، آملاً التوفيق بالمهمة المقبلة.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "اتحاد رفع الاثقال من الاتحادات الوطنية المتميزة والتي يعول عليها بالتفوق دوماً لتحقيق منجزات كبيرة تعزز ما تحقق في السابق من نتائج إيجابية كانت محط انظار الجميع، وبالتالي أصبحت المسؤولية أكبر لان اللجنة الأولمبية والمتابعين يتطلعون للمزيد من الانجازات في المشاركات المهمة التي تنتظر رباعينا ولاسيما الشهر المقبل في اليونان، وأيضا دورة التضامن الاسلامي التي ستقام في تركيا خلال شهر آب المقبل وكذلك الحدث القاري المهم في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في الصين شهر أيلول من العام الحالي".

وتابع قائلا، "يتوجب عليكم كاتحاد وضع برامج واضحة للمشاركات المقبلة ونبذ التقاطعات التي لن تنفع رياضتنا إطلاقا"، مشيراً في الوقت ذاته الى انه "سيلتقي برئيس وأعضاء اتحاد رفع الاثقال يوم الثلاثاء المقبل للوقوف على إحتياجات الاتحاد وتوفيرها قدر الإمكان من أجل مواصلة التحضيرات المبكرة بشكل جيد".

ولفت رئيس اللجنة الاولمبية العراقية الى "ضرورة ان يتعاون إتحاد اللعبة مع المدرب الجديد وان يؤمن له الاقامة الملائمة والنجاح بعمله، وتأمين سبل تعاون الملاكات التدريبية الوطنية معه والاهتمام بشكل كبير في خلق قاعدة مميزة من المواهب والخامات الصغيرة مطالبا في الوقت ذاته الاهتمام الجاد بالمدربين المحليين وزجهم بشكل مستمر مع المدرب البيلاروسي بغية الاستفادة القصوى من خبراته وتجاربه".

وأكّد حمودي حرص اللجنة الأولمبية على دعم جميع الاتحادات الوطنية بتحمل التكاليف المالية للتعاقد مع المدربين، العرب والأجانب، للمنتخبات العراقية، مشدداً على "متابعة ومراقبة أداء ونتائج المدربين المنتدبين لمنتخباتنا الوطنية"، واعداً بزيارات ميدانية سيجريها للوحدات التدريبية للمنتخبات الوطنية لجميع الاتحادات الرياضية.

وأشار أيضاً الى ان "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية كانت أبرمت عدداً من إتفاقيات التعاون الرياضي المشترك مع عدد من البلدان المتقدمة رياضياً سعياً لتستفيد جميع الاتحادات الوطنية من التنفيذ العملي لمفردات هذه الاتفاقيات".

من جانبه شكر رئيس الاتحاد العراقي المركزي لرفع الاثقال محمد كاظم مزعل، رئيس اللجنة الأولمبية مبدياً إرتياحه في ان ترعى اللجنة الأولمبية هذ الخطوة التي ستشكل إضافة مطلوبة لرياضة رفع الاثقال.

وأعرب المدرب البيلاروسي عن سعادته بعمله الجديد في العراق واعداً بتقديم كل خبرته التدريبية مع المنتخبات العراقية وتحقيق فارق ملموس، بالنتائج والاداء، في المشاركات والمستحقات الخارجية المقبلة.

وطالب الاتحاد بتحسين الرعاية الطبية باللاعبين والمنتخبات وضرورة البحث عن طبيبات متخصصات بالطب الرياضي للتعامل مع الاصابات التي قد تتعرض لها الرباعات، واللاعبات العراقيات في جميع الاتحادات الرياضية الوطنية.