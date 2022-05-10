إتحاد الكرة "يغربل" ملفات 30 مرشحاً لتدريب المنتخب العراقي ويُحدد "شروطاً مسبقة"

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، البدء فعلياً بمناقشة السير الذاتية لـ30 مرشحاً لاختيار أحدهم لمهمة تدريب المنتخب الوطني، وفيما حدد شروطاً لتولي المدرب هذه المهمة أبرزها العمل في العراق، جدد نفيه الأنباء التي تحدثت عن تحديد شخصية بعينها لتدريب المنتخب خلال المدة المقبلة.

وقال الناطق باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم احمد الموسوي لوكالة شفق نيوز إن "رئيس الاتحاد عدنان درجال عاد إلى بغداد يوم أمس بعد اجرائه عملية جراحية بكتفه وستتم مناقشة موضوع اختيار المدرب المقبل للمنتخب الوطني بوجوده".

وأضاف أن "وجود عدنان درجال سيتيح لهيئة الخبراء والمستشارين التباحث والتنسيق معه للتحرك والتنسيق المشترك للوصول الى تسمية المدرب"، مبيناً أن "الاتحاد سيحرص ان يختار المدرب بدقة وعناية فائقة لتسليمه مهمة تدريب المنتخب".

وأوضح الناطق باسم الاتحاد أن "مدة التعاقد مع المدرب الجديد ستحدد بأربع سنوات"، لافتاً إلى أن "عدد ملفات السير الذاتية للمرشحين لقيادة المنتخب وصل إلى 30 ملفاً، وهي تضم أبرز المدربين ليتم اختيار الافضل والانسب والذي يلبي طموحات اللجنة الفنية".

وبيّن الموسوي ان "الاتحاد سيُلزم أي مدرب يقع الاختيار عليه بنقاط لابد ان يوافق عليها وهي: أن يلتزم بالتدريب في بغداد أو أي محافظة عراقية تحدد له، وان تتم مناقشة المنهاج الذي يضعه المدرب، فضلاً عن قيمة العقد الذي لابد ان يتناسب مع تطلعاتنا المالية".

وأشار الناطق الرسمي إلى أن "الاتحاد بدأ رسمياً مناقشة السير الذاتية للمدربين مع اللجنة الفنية وهيئة الخبراء والمستشارين بعد وصول رئيس الاتحاد للعراق" ، مبيناً ان "هذه الملفات مطروحة على طاولة الاتحاد بانتظار الوصول الى قناعة تامة لاختيار الانسب والافضل لقيادة منتخبنا الوطني للمرحلة المقبلة".

وابدى الناطق باسم الاتحاد "استغرابه من نشر بعض من وسائل الاعلام لأخبار منافية للحقيقة وعارية عن الصحة مثل اعتماد الاتحاد أو توصله لاتفاق مع مدرب أجنبي معين لقيادة المنتخب"، مؤكداً أن "الاتحاد لم يحدد أو يفاتح أي مدرب لحد الآن".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم نفى، في 6 أيار 2022، ما يتداول في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مفاوضات تجري مع أحد المدربين الأرجنتينيين لقيادة المنتخب الوطني العراقي، مبينا أن الاتحاد مازال في طور البحث والدراسة لاسماء مدربين عدة على طاولة الاتحاد.

وكانت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي نقلت أنباء عن وجود مفاوضات متواصلة بين الاتحاد العراقي لكرة القدم والمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي عن طريق وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد عدنان درجال.