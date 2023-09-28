إتحاد الكرة العراقي يُجهّز عربات "فار" ويحدد خريطة توزيعها

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة العراقي، اليوم الخميس، عن تجهيز خمسة عربات خاصة بتقنية الفار لتغطية منافسات دوري المحترفين للموسم 2023-2024، مشيرا الى خريطة توزيعها في الملاعب العراقية.

وقال محمد عرب في حديث لوكالة شفق نيوز ان "العربات الخمس ستكون جاهزة تماماً لتغطية مباريات دوري المحترفين للموسم المقبل"، موضحاً انها "ستوزع على الملاعب المرخصة التي ستقام عليها مباريات الموسم الكروي المقبل".

وأضاف أن "العربات سيتم توزيعها على شكل عربتين في ملاعب العاصمة بغداد، وواحدة في ملاعب الجنوب، واحدة في ملاعب اقليم كوردستان، وعربة واحدة في ملاعب الفرات الأوسط".

وأشار عرب إلى انه "سيتم نقل مباريات دوري المحترفين العراقي بـ24 كاميرا بجودة عالية وذلك بعد الاتفاق الذي جرى بين اللاليغا واتحاد الكرة والشركة الناقلة".

واوضح ان "ثلاث عربات من التقنية وصلت إلى مدينة دهوك لغرض تهيئتها وتجهيزها للاستخدام في دوري المحترفين العراقي الموسم الجديد وستكون جاهزة لتغطية المباريات".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد اتفق مع شركة "ميديا برو" البرتغالية لشراء عربتين لتقنية الفار حيث ستصل إلى بغداد خلال الايام المقبلة.