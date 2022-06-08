إتحاد الكرة العراقي يحدد موعد إنطلاق الدوري الممتاز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن تحديدها موعد انطلاق الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023.

وقال عضو لجنة المسابقات نجم الأوسي لوكالة شفق نيوز ، ان اللجنة قررت ان يكون موعد انطلاق الدوري الممتاز للموسم الجديد شهر ايلول المقبل .

واضاف ان اللجنة درست كل الجوانب ووجدت أن أنسب وقت يسهم في إعداد الفرق للموسم المقبل هو شهر أيلول المقبل، موضحا أن المجال لغاية ايلول المقبل كافٍ للاستعداد والتعاقدات مع لاعبين وتهيئة الفرق واقامة المعسكرات التدريبية وغيرها من الامور التحضيرية .

وأشار الأوسي إلى ان الاتحاد العراقي للعبة سعى منذ البداية لإنهاء الدوري الممتاز حسب الخطة التي تم وضعها قبل انطلاق الدوري الحالي .

وكان الاتحاد العراقي قرر هبوط اربعة فرق لدوري الدرجة الاولى وصعود فريقين وان يتكون الدوري المقبل من 18 فريقاً ، او اقامة دوري المحترفين بمشاركة الفرق التي تنطبق عليها التراخيص .