سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إتحاد الكرة العراقي يحدد موعد إنطلاق الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-08T07:44:59+0000
إتحاد الكرة العراقي يحدد موعد إنطلاق الدوري الممتاز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن تحديدها موعد انطلاق الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023.

وقال عضو لجنة المسابقات نجم الأوسي لوكالة شفق نيوز ، ان اللجنة قررت ان يكون موعد انطلاق الدوري الممتاز للموسم الجديد شهر ايلول المقبل .

واضاف ان اللجنة درست كل الجوانب ووجدت أن أنسب وقت يسهم في إعداد الفرق للموسم المقبل هو شهر أيلول المقبل، موضحا أن المجال لغاية ايلول المقبل كافٍ للاستعداد والتعاقدات مع لاعبين وتهيئة الفرق واقامة المعسكرات التدريبية وغيرها من الامور التحضيرية .

وأشار الأوسي إلى ان الاتحاد العراقي للعبة سعى منذ البداية لإنهاء الدوري الممتاز حسب الخطة التي تم وضعها قبل انطلاق الدوري الحالي .

وكان الاتحاد العراقي قرر هبوط اربعة فرق لدوري الدرجة الاولى وصعود فريقين وان يتكون الدوري المقبل من 18 فريقاً ، او اقامة دوري المحترفين بمشاركة الفرق التي تنطبق عليها التراخيص .

related

العراق يفوز على هونغ كونغ بثنائية نظيفة بتصفيات كأس العالم

Date: 2019-10-10 20:51:30
العراق يفوز على هونغ كونغ بثنائية نظيفة بتصفيات كأس العالم

الحكـم 10 سنوات على أمين سر نادٍ رياضي عراقي لاستيلائه على اموال

Date: 2019-12-11 08:52:43
الحكـم 10 سنوات على أمين سر نادٍ رياضي عراقي لاستيلائه على اموال

العراق يفرط بفوز مهم أمام الإمارات

Date: 2021-10-12 18:45:03
العراق يفرط بفوز مهم أمام الإمارات

العراق ينهار أمام قطر ويودع كأس العرب من الدور الأول

Date: 2021-12-06 20:55:11
العراق ينهار أمام قطر ويودع كأس العرب من الدور الأول

منتخب العراق بالشطرنج ينسحب من لقاء اسرائيل في الاولمبياد العالمي

Date: 2019-10-29 19:20:26
منتخب العراق بالشطرنج ينسحب من لقاء اسرائيل في الاولمبياد العالمي

إقالة بيتروفيتش من تدريب المنتخب العراقي

Date: 2022-02-02 13:10:31
إقالة بيتروفيتش من تدريب المنتخب العراقي

صور.. العراق يكتسح بطولة آسيا لبناء الأجسام

Date: 2021-11-14 18:42:16
صور.. العراق يكتسح بطولة آسيا لبناء الأجسام

درجال: علينا الاستعداد للقاء الإمارات سواء في بغداد أم السعودية الأهم كسب نقاط المباراة

Date: 2022-03-20 05:32:42
درجال: علينا الاستعداد للقاء الإمارات سواء في بغداد أم السعودية الأهم كسب نقاط المباراة