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إتحاد السلة يقيم بطولة الجمهورية للنساء بمشاركة 6 فرق من كوردستان

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-10T07:55:59+0000
إتحاد السلة يقيم بطولة الجمهورية للنساء بمشاركة 6 فرق من كوردستان

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة، يوم الاحد، اقامة بطولة الجمهورية للنساء (المتقدمات) لفعالية 3x3 وذلك في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

 وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي لوكالة شفق نيوز إن "البطولة ستقام في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية"، موضحاً أن "المشاركة ستكون لفريق واحد فقط من كل محافظة باستثناء اربيل ودهوك والسليمانية فيسمح لهم المشاركة بفريقين".

وأوضح ان "البطولة تعد تمهيدية لاختيار لاعبات المنتخب النسوي للمتقدمات الذي سيُعد للمشاركة في بطولة غرب آسيا والتي سيحتضنها العراق في الشهر الثامن من هذا العام".

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