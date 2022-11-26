إتحاد السلة يجدد ثقته بالعميدي رئيساً

شفق نيوز/ أُقيم صباح اليوم السبت بصالة الاجتماعات في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في العاصمة بغداد المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة السلة بإشراف أولمبي و وزاري.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الدكتور حسين العميدي رئيساً بعد أن حصل على 93 صوتاً من أصل 97 يمثلون الهيئة العامة للاتحاد.

كما فاز بمنصب النائب الأول كاوه فيصل، وبمنصب النائب الثاني خالد نجم، فيما فاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد كلاً من مهند عبد الستار، وسدير محمد حسن ومحمد صالح وإبراهيم خليل وفيصل غازي وفائز عدنان وبلال مولود وعن العنصر النسوي الدكتورة وسن حنون.

هذا وقد حضر المؤتمر الانتخابي عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية إبراهيم البهادلي، و الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبد الحميد، ومدير القسم القانوني في اللجنة الأولمبية علي البدري، ومعاونه السيد ليث خضر وعلي جاسم ممثلاً لوزارة الشباب والرياضة.