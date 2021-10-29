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إتحاد السلة العراقي يتعاقد مع مدرب جورجي الجنسية

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-29T10:55:40+0000
إتحاد السلة العراقي يتعاقد مع مدرب جورجي الجنسية

شفق نيوز/ تعاقد الاتحاد العراقي لكرة السلة مع مدرب جورجي الجنسية للأشراف على لاعبي الفئات العمرية.

وقال رئيس إتحاد السلة حسين العميدي لوكالة شفق نيوز ان الهدف من التعاقد مع مدرب جورجي هو لبناء جيل يكون رافدا للمنتخبات الوطنية.

وأضاف أن المدرب الجورجي (جورج كازانيان) بكرة السلة حضر الى بغداد فجر اليوم الجمعة قادما من بلده.

وأشار إلى أنه سيباشر عمله حسب خطة الاتحاد العراقي لكرة السلة حيث سيعقد الاتحاد يوم غد السبت اجتماعا مع المدرب الجورجي لوضع صيغة العمل مع الفرق السلوية العراقية و بحضور لجنة المدربين.

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