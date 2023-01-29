إتحاد التنس العراقي يوقع عقداً مع مدرب مصري

شفق نيوز/ وقع الاتحاد العراقي المركزي للتنس الأرضي اليوم الأحد، عقداً تدريبياً مع المدرب المصري محمد عثمان زكي يتولى بموجبه تدريب المنتخب الوطني للعبة.

وقالت عضو المكتب التنفيذي في الاولمبية العراقية، عضو اتحاد التنس المركزي بيداء گيلان لوكالة شفق نيوز، إن العقد أبرم برعاية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

وبينت أن الاولمبية ملتزمة بدعم الاتحادات الوطنية من خلال إبرام التعاقدات مع الكفاءات التدريبية العربية والاجنبية.

وحضر توقيع العقد رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي، ورئيس الاتحاد العراقي للتنس الأرضي سيف العگيلي وعضو المكتب التنفيذي عضو اتحاد التنس بيداء گيلان، والأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبد الحميد، والأمين المالي للجنة الأولمبية أحمد صبري، ومدير القسم القانوني علي البدري.