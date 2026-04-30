تجمع أندية بغداد يعلن دعمه لمرشحين في انتخابات اتحاد الكرة

شفق نيوز- بغداد

أعلن تجمع أندية بغداد، الذي يضم 18 صوتاً انتخابياً، يوم الخميس، قراراته بشأن انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، خلال اجتماع عقده في مقر نادي الزوراء، بالتزامن مع اقتراب موعد انتخاب المكتب التنفيذي الجديد للدورة 2026-2029.

وأسفر الاجتماع، وفق بيان صدر عنه، ورد لوكالة شفق نيوز، عن منح أعضاء تجمع أندية بغداد الحرية في اختيار أي مرشح لمنصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.

كما قرر التجمع دعم سرمد عبد الإله لمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، ودعم علي الأسدي لمنصب النائب الثاني.

وأعلن المجتمعون كذلك دعم خمسة مرشحين لمنصب عضو المكتب التنفيذي، بالإضافة إلى مرشحة لمنصب العضو النسوي.

من جهة أخرى، أعلنت لجنة الانتخابات في الاتحاد العراقي لكرة القدم أن يوم 23 أيار / مايو 2026 سيكون الموعد النهائي لإجراء انتخابات المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد، والتي ستقام في بغداد.

وكشف الاتحاد العراقي لكرة القدم عن تقديم 28 مرشحاً رسمياً لمنصب عضو الاتحاد في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال شهر أيار المقبل، وسط توقعات بمنافسة واسعة على مقاعد مجلس الاتحاد الجديد.

وجاءت أسماء المرشحين كالتالي: عماد ياسين رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة الأنبار، خلف جلال عضو اتحاد الكرة الحالي، يحيى زغير عضو اتحاد الكرة الحالي، حازم تيموز حميد عضو إدارة نادي الحدود، كامل زغير سلطان رئيس نادي الحسين، عبد الرزاق أكرم رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة كربلاء، فرقد الصريفي رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة ذي قار، محمد عرب رئيس لجنة الحكام، أحمد قاسم محمد رئيس اللجنة الأولمبية فرع دهوك، رحيم لفتة محمد عضو اتحاد الكرة الحالي، فراس بحر العلوم عضو اتحاد الكرة الحالي، اللواء محمود أحمد مراد رئيس نادي بيشمركة السليمانية، بدر ناصر رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة البصرة، غالب الزاملي عضو اتحاد الكرة الحالي، مالح مهدي رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة المثنى، علي عبيس المستشار الرياضي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، صابرين حامد تدريسية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بغداد، طه عبد الحكيم عضو إدارة نادي زاخو، هونر جوهر رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة كركوك، كاظم حمد رئيس نادي الغراف، كريم محمد علاوي محاضر دولي، صباح قاسم عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في بغداد، حمد الموسوي عضو اتحاد الكرة الحالي، سامان حمد سليمان رئيس الاتحاد الفرعي للفروسية في محافظة أربيل، رشا طالب عضو اتحاد الكرة الحالي، غانم عريبي عضو اتحاد الكرة الحالي، نعيم صدام عضو الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء، وفاء زيدان تدريسية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.

وأشار الاتحاد إلى أن ثلاثة مرشحين أعلنوا رسمياً خوض انتخابات رئاسة الاتحاد، وهم عدنان درجال، إياد بنيان، ويونس محمود.

وفي ما يخص منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، رشح أربعة أشخاص أنفسهم رسمياً، وهم الأمين المالي الحالي للجنة الأولمبية سرمد عبد الإله، والنائب الأول الحالي علي جبار.