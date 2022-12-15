"تجمع البصرة".. 3 انتصارات في دوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق مدينة الشهداء الفوز على فريق القاسم بثلاثة أشواط دون مقابل(25-21) (26-24) (25-17)، في أولى مباريات اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة من المجموعة الأولى (تجمع البصرة).

وفي ثاني مواجهات اليوم الخميس ضمن المنافسات والمجموعة ذاتها، تغلب غاز الجنوب على فريق سنجار بثلاثة أشواط دون مقابل (25-12) (25-20) (25-18).

وفي ثالث مباريات اليوم الخميس من المجموعة الأولى (تجمع البصرة) فاز فريق البحري على فريق نادي حديثة بثلاثة أشواط دون مقابل (25-14) (25-12) (25-12).