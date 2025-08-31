تجديف العراق يعسكر في اشبيلية استعدادا لبطولة العالم في الصين

شفق نيوز - بغداد

‏أعلن رئيس الاتحاد العراقي للتجديف عبد السلام خلف، يوم الأحد، أن المنتخب العراقي للرجال سيقيم معسكراً تدريبياً في مدينة إشبيلية الإسبانية.

‏وقال خلف لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا للمتقدمين سيبدأ معسكره التدريبي في إشبيلية يوم غد الاثنين"، مبينا أن "المنتخب سيغادر إلى إسبانيا اليوم من أجل الاستعداد المبكر لبطولة العالم التي تحتضنها الصين الشهر المقبل".

‏وأشار إلى أن "الجدافين العراقيين وهما: محمد رياض، وبكر شهاب سيشاركان في البطولة التي ستقام في مدينة شنغهاي الصينية للفترة من 21 لغاية 29 من شهر أيلول المقبل".

‏وأوضح خلف أن "المعسكر التدريبي المقام للاعبي المنتخب العراقي سيستمر لغاية ما قبل انطلاق البطولة، والذي سيشهد تكثيفاً في الوحدات التدريبية التي ستقام على انهار إشبيلية الإسبانية".