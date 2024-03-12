تجديف العراق يعسكر في اسبانيا استعداد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس

شفق نيوز/ يغادر المنتخب العراقي للتجديف نهاية الاسبوع الحالي، متوجها إلى إسبانيا للإقامة في معسكر تدريبي استعدادا للتصفيات الاسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وقال رئيس الاتحاد المركزي للتجديف عبد السلام خلف، لوكالة شفق نيوز، إن "المعسكر يستمر لغاية الحادي عشر من شهر نيسان المقبل"، مبينا أن "المنتخب سيجري تدريباته تحت اشراف المدرب الفرنسي فنسنت داساري، الذي خلف المدرب التونسي شكري بن ميلاد".

وأشار إلى أن "التعاقد مع الفرنسي دارسي، لمدة شهرين قابل للتجديد في حال تأهل لاعب إلى أولمبياد باريس".

وبين ان "وفد المنتخب العراقي للتجديف سيعود الى بغداد في الحادي عشر من شهر نيسان المقبل، بغية الحصول على تأشيرة الدخول من السفارة الكورية الجنوبية، ليتوجه بعدها الى مدينة جون جو الكورية للمشاركة في التصفيات القارية التي ستكون نتائجها مؤهلة لأولمبياد باريس 2024".