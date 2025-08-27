تجديف العراق يشارك ببطولة آسيا للشباب في الصين

شفق نيوز- بغداد

يشارك منتخب شباب العراق للتجديف في بطولة آسيا التي تحتضنها الصين شهر آب الجاري، بمشاركة واسعة من أبرز لاعبي القارة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتجديف عبد السلام خلف، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة انطلقت اليوم بمشاركة ثلاثة جدافين عراقيين يتنافسون مع أبطال آسيا"، مضيفاً أن "البطولة ستستمر لمدة أربعة أيام، ونأمل أن يحقق لاعبونا نتائج طيبة".

وأشار خلف إلى أن الاتحاد أقام معسكراً تدريبياً للاعبي المنتخب في مدينة هانزو الصينية استمر 25 يوماً، بهدف الوصول باللاعبين إلى الجاهزية التامة قبل الدخول في المنافسات.

وبيّن أن "مشاركة منتخب الشباب تعتبر فرصة لاكتساب الخبرة في بطولة قوية كهذه، تمكّن اللاعبين من التأهيل للمنتخب الأول مستقبلاً".