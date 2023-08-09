تجديد وإبرام تعاقدات بالجملة لنادييّ القوة الجوية والزوراء

شفق نيوز/ جددت وأبرمت إدارة نادي القوة الجوية، تعاقدات عديدة مع لاعبين لتمثيل فريقها الكروي للموسم المقبل للدوري الممتاز.

وتعاقدت الادارة مع اللاعب يوسف فوزي لموسم واحد وهو قادم من الكرخ، وجددت تعاقدها مع الحارس محمد حميد لموسم آخر .

وتعاقدت مع لاعب الكرخ السابق مصطفى وليد لموسم واحد.

وجدد نادي القوة الجوية عقده مع لاعبين هم، حسن رائد حمود مشعان ، فرانكو اوتشو ، ومهند عبد الرحيم ، شريف عبد الكاظم لتمثيل الحوية للموسم المقبل.

وجدد النادي ايضا التعاقد مع المدافع الشاب حسن رائد للموسم المقبل.

من جانب آخر جددت إدارة نادي الزوراء، عقدها مع اللاعب مراد محمد لتمثيل الفريق الكروي لموسم إضافي في الدوري الممتاز.

هذا و تعاقد نادي الحدود مع اللاعب حسين عبد الواحد لينضم لكتيبة فرسان الحدود قادماً من نوروز ،

بينما جدد مع المدافع الإيفواري المحترف الكسندر يولي لموسم آخر.