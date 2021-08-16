تجديد وتعاقدات في صفوف غزلان البادية

شفق نيوز/ جددت الهيئة الادارية لنادي النجف الرياضي تعاقداتها مع لاعبين جدد لتمثيل فريقها الكروي للموسم 202- 2022.

وقال رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف رضوان الكندي لوكالة شفق نيوز، إن اللاعب البارز محمد عبد الزهرة جدد عقده لغزلان البادية، مبيناً أنه وقع عقده بدون تحديد القيمة المادية والتي كانت على بياض بغية تمثيل النادي للموسم المقبل.

وأضاف الكندي، أن الادارة وقعت عقدين مع مهاجم القوة الجوية امجد راضي ومع اللاعب امجد رحيم، مشيراً إلى أن الادارة جددت أيضاً مع المحترف الكاميروني تالا لتمثيل كرة النجف لموسم اخر .

وأشار إلى أن تشكيلة الفريق تسير وفق ما هو مرسوم، مبيناً أن هناك استقطابات مع لاعبين محترفين ومحليين على مستوى جيد تلبي طموح محبي النادي وجماهيره.