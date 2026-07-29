تجديد عقد غراهام آرنولد مع المنتخب العراقي لما بعد كأس آسيا

شفق نيوز- بغداد

توصل الاتحاد العراقي لكرة القدم الى اتفاق نهائي مع المدرب غراهام آرنولد، لتمديد عقده اعتباراً من 1 اب 2026 وحتى 20 شباط 2027، مقابل راتب شهري يبلغ 75 الف دولار.

ويتضمن الاتفاق انهاء التعاقد بالتراضي عقب نهاية بطولة كأس آسيا، من دون ترتيب أي غرامات مالية على أي من الطرفين.

كما ينص الاتفاق على انه في حال تجديد العقد بعد كأس آسيا، فسيبدأ العقد الجديد في 1 اذار 2027، ويستمر حتى نهاية مشاركة المنتخب العراقي في مشوار كأس العالم 2030، سواء انتهت المشاركة عند التصفيات او امتدت تلى النهائيات وفقاً لما ستسفر عنه نتائج التأهل.