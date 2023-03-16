تجديد انتخاب انفانتينو رئيساً للفيفا وإشادة بنجاح تنظيم خليجي 25

شفق نيوز/ أقيم، اليوم الخميس، كونغرسُ الاتحاد الدوليّ في العاصمةِ الرواندية كيجالي بحُضور ممثلي العراق عضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم أحمد الموسوي والأمين العامّ للاتحاد ‏محمد فرحان.

وتمّ تجديد انتخاب انفانتينو رئيساً للاتحادِ الدولي لأربع سنوات مقبلة، وبعدها ألقَى رئيس الاتحاد الدوليّ كلمةً بهذه المناسبة شكرَ فيها الاتحاداتَ الوطنيّة التي جددت ثقتها بقدراته لقيادةِ دفة الفيفا في الفترةِ المقبلة، متطلعا لمزيدٍ من النجاح.

ودعا انفانتينو لأن تكون كرة القدم رسالةَ سلام ومحبة بين الشعوبِ مع إبداء شراكةٍ حقيقيّةٍ مع الجميع.

وأشاد انفانتينو بنجاح العراق في تنظيم خليجي 225 في البصرة، وأوضح أنه وجدَ الحماسةَ والشغف غير المسبوق لدى العراقيين في كرةِ القدم.

و "جياني إنفانتينو" الرئيس التاسع للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو رجل أعمال سويسري-إيطالي، انتخب لأول مرة في 26 شباط/ فبراير 2016 ليشغل منصب رئيس الفيفا وكان يشغل منصب السكرتير العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.