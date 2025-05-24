تجديد انتخاب العراقي "محمد الشمري" رئيساً لجمعية الاتحاد الدولي لرفع الأثقال

شفق نيوز/ جددت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لرفع الاثقال، يوم السبت، الثقة بالعراقي "محمد حسن جلود الشمري" لرئاسة الجمعية لأربع سنوات مقبلة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن جلود تمكن من كسب ثقة الجمعية العمومية ليفوز بمنصب رئاسة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال ليقود الاتحاد الدولي لأربع سنوات جديدة.

وشهدت الانتخابات التي جرت اليوم في المملكة العربية السعودية انسحاب ثلاثة مرشحين على منصب الرئيس وهم من أمريكا وسنغافورة ومولدافيا.

وحضر الانتخابات التي جرت بالسعودية رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية عقيل مفتن وهنّأ الشمري والرياضة العراقية بهذه المناسبة.