تجديد الثقة بـ"مصطفى علگ" رئيساً لاتحاد المواي تاي العراقي

شفق نيوز/ أقيم مساء، اليوم الإثنين، بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في العاصمة بغداد المؤتمر الانتخابي للاتحاد العراقي للمواي تاي بإشراف أولمبي ووزاري.

وجددت الهيئة العامة ثقتها برئيس الاتحاد مصطفى جبار علگ رئيسا لدورة إنتخابية جديدة، فيما فاز بمنصب النائب الأول علي حميد، كما وفاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد كل من احمد سلام مراد وسيروان مينه حمه درويش وكرار حيدر عباس وسامي عواد داود.

وحضر المؤتمر الانتخابي مدير القسم القانوني في اللجنة الأولمبية علي البدري ومعاونه ليث خضر وممثل وزارة الشباب والرياضة احمد شراد خضير وممثل الاتحاد العربي موسى جبر.