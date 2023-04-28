تجديد الثقة بالرئيس وعدي عواد نائباً بانتخابات أولمبية كركوك

شفق نيوز / أسفرت نتائج فرع اللجنة الأولمبية في محافظة كركوك، اليوم الجمعة، عن فوز خالد حربي ونائبين أحدهما ممثلة العنصر النسوي.

وقال الفائز بمنصب النائب عدي عواد لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة العراقية الانتخابية المكلفة بإجراء انتخابات فروع اللجنة الأولمبية في المحافظات، أجرت مساء اليوم الجمعة، المؤتمر الانتخابي لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة كركوك".

وأضاف عواد أن "انتخابات الهيئة الادارية أفرزت عن فوز حربي خالد طاهر بمنصب الرئيس بعد تجديد الثقة به، وعدي عواد بمنصب نائب الرئيس، وكوسر سليمان احمد ممثلة للعنصر النسوي"، مبينا ان "اللجنة الاولمبية العراقية كلفت لجنة مؤلفة من علي البدري مدير القسم القانوني في اللجنة الأولمبية رئيساً ومعاونه ليث خضر جاسم واسعد ارزيج سمير عضوين،

وبين عواد أن المؤتمر الانتخابي اقيم وفق النظام الداخلي لفروع اللجنة الأولمبية المعدل والذي أقرته الجمعية العامة للجنة الأولمبية في مؤتمرها الاستثنائي الأخير العام المنصرم.