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تجديد الثقة بالجهاز التدريبي لمنتخب الشباب العراقي لمدة عامين

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-20T14:23:01+0000
تجديد الثقة بالجهاز التدريبي لمنتخب الشباب العراقي لمدة عامين

شفق نيوز/ جدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الجهاز الفني لمنتخب الشباب بعقد يمتد إلى عامين مقبلين لقيادته في الاستحقاقات المقبلة.

وقرر الاتحاد إضافة المدرب حيدر جبار للعمل مع الجهاز الفني.

من جانبه، التقى المدير الفني للإتحاد العراقي لكرة القدم، الإنكليزي جون ويتل، الجهاز الفني لمنتخب الشباب، وبحضور مستشار الإتحاد أنور جسام للتعرف على آلية عمل منتخب الشباب في المرحلة المقبلة ومناقشة المناهج التدريبية التي وضعها الملاك التدريبي وكيفية تطبيقها بالشكل الذي يخدم مشوار المنتخب مستقبلا.

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