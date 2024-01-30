تجاوزت نصف مليون توقيع.. "عريضة" للفيفا لإيقاف الحكم الإيراني بسبب مباراة العراق والأردن

شفق نيوز/ رفع ناشطون رياضيون "عريضة" يلتمسون فيها إيقاف الإيراني علي رضا فغاني حكم مباراة منتخب العراق لكرة القدم ونظيره الأردني التي انتهت بإقصاء العراق من دور الـ16 في كأس آسيا بعد مباراة مثيرة للجدل.

وجاء في العريضة التي نُشرت على موقع "change.org" الخاص بتقديم الالتماسات "باعتبارنا من المؤيدين المتحمسين لفريق كرة القدم العراقي، فقد صدمتنا نتيجة المباراة الأخيرة ضد الأردن. حصل مهاجمنا أيمن حسين على البطاقة الحمراء أثناء احتفاله بهدف الحكم علي رضا فغاني".

وأضاف كاتب العريضة؛ "لم يكن هذا القرار موضع شك فحسب، بل كان أيضًا غير متسق لأنه أغفل احتفالًا مماثلاً من الفريق الأردني. كان لهذا الحادث تداعيات كبيرة، فقد كلفنا البطولة بأكملها".

وأشار إلى أن "دور الحكم هو ضمان اللعب النظيف والحياد في كل مباراة. إلا أن هذا الحادث أثار شكوكا جدية حول قدرة فغاني على التمسك بهذه المبادئ. من المهم أن نلاحظ أن مثل هذه التناقضات يمكن أن يكون لها تأثيرات بعيدة المدى على مسيرة اللاعبين والفخر الوطني".

ودعت العريضة FIFA والاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى "إيقاف الحكم علي رضا فاغان حتى يتم إجراء تحقيق شامل في تصرفاته خلال مباراة العراق والأردن. من خلال التوقيع على هذه العريضة، فإنك تدافع عن العدالة في الرياضة وتضمن عدم معاناة أي فريق بسبب قرارات التحكيم المتحيزة مرة أخرى".

وبلغ عدد الموقعين على العريضة إلى لحظة إعداد هذا الخبر 566,012 موقعاً، فيما حازت العريضة على توقيع 433,418 شخصًا خلال يوم واحد.