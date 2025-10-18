تتويج تاريخي للتنس العراقي في بطولة آسيا بـ"فضية وذهبية"

شفق نيوز- بغداد

توج لاعب التنس العراقي حسن علي حاتم، يوم السبت، بميداليتين "فضية وذهبية" في في البطولة الآسيوية تحت 14 سنة التي أقيمت في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العكيلي، أن "الإنجاز الذي حققه اللاعب حسن، يمثل خطوة مهمة في مسيرة اللعبة العراقية ويعكس العمل المتواصل الذي يبذله الاتحاد لتطوير الفئات العمرية".

وقال العكيلي لوكالة شفق نيوز، إن "حسن علي، تألق بشكل لافت في البطولة بعد أن نجح في حصد المركز الثاني في منافسات الفردي، وواصل تميزه عندما توج بالمركز الأول في منافسات الزوجي إلى جانب زميله سهيل السعودي في إنجاز نادر يعكس مستوى الجيل الجديد من لاعبي التنس".

وأشار إلى أن "اللاعب حسن، ينتمي إلى عائلة رياضية عريقة لها تاريخ كبير في اللعبة حيث أن شقيقه عبدالله علي من أبرز لاعبي التنس العراقي، كما أن والده وخاله كان لهما حضور مؤثر في تطوير اللعبة محليا"، مضيفاً أن "شقيقه المدرب عبدالرحمن علي، كان له دور كبير في دعم حسن خلال مشواره في البطولة".

وبين العكيلي أن "الاتحاد، مستمر في تنفيذ خططه الهادفة إلى بناء قاعدة قوية من اللاعبين الناشئين وصقلهم عبر المشاركات الخارجية والمعسكرات التدريبية"، مشيراً الى أن "ما تحقق في الأردن يعكس أن التنس العراقي يسير بالاتجاه الصحيح نحو العودة بقوة إلى الساحة الآسيوية".