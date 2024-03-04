تبرئة ملاكم شهير من "تهمة مشينة"

شفق نيوز/ أفادت شبكة سكاي سبورتس، بأن البريطاني ديليان وايت حصل على الضوء الأخضر لاستئناف مسيرته في الملاكمة بعد أن تبين أن مكملا غذائيا ملوثا أدى إلى نتيجة إيجابية لاختبار المنشطات العام الماضي قبل نزاله مع مواطنه أنتوني جوشوا.

وشعر وايت بالصدمة بعد سقوطه في اختبار منشطات عشوائي مما أدى إلى إلغاء نزال الوزن الثقيل أمام بطل العالم السابق جوشوا الذي كان مقررا في أغسطس / آب العام الماضي.

ومع ذلك، كشف التحقيق أنه كان ضحية لتلوث مكمل غذائي وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

وقالت الشبكة إنها اطلعت على وثائق أظهرت أن خبير الطب الشرعي خلص إلى أن وايت كان "ضحية لمكمل غذائي ملوث".

ويتدرب وايت (35 عاما) في الولايات المتحدة بموجب رخصة من السلطات في تكساس.

وقال وايت، الذي خسر تحديا على اللقب أمام تايسون فيوري بطل العالم من مجلس الملاكمة العالمي في أبريل 2022، إنه شعر بغضب شديد وأمضى وقتا طويلا في محاولة فهم الأخطاء التي ارتكبها في نظامه الغذائي.

وأوضح لشبكة سكاي سبورتس: "كان الأمر صعبا جدا لأنني كنت أعلم أنني بريء ولكن بعد ذلك لا يمكنك التحدث، لا يمكنك قول أي شيء. عليك أن تكون محترفا وتثق في العملية القانونية وفي الأشخاص من حولك. كان الأمر صعبا، لكن الأوقات الصعبة تصنع رجالا أقوياء".

وأضاف: "أشعر بالراحة الآن أكثر من أي شيء آخر لكن بالطبع أنا غاضب أيضا لأن الأمر كلفني الكثير. الشيء الأكثر أهمية هو أنه كلفني فرصة التغلب على (جوشوا). كل شيء آخر بعد ذلك ثانوي، لكن أن تتعلم أنه مزيج من المشاعر".

وفاز جوشوا في النهاية على البديل الفنلندي روبرت هيلينيوس بالضربة القاضية في الجولة السابعة.

وقال وايت أيضا إنه يسعى للحصول على تعويضات من الشركة المصنعة للمكمل.

وأضاف: "لقد خسرت الكثير من المال ونسعى للحصول على تعويضات عن كل الأموال التي خسرتها، وأحاول الحصول على نوع من التعويض عن مسيرتي المهنية".