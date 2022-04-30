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تبدأ يوم غد.. الأولمبي يحدد أسبوعين لتجمع لاعبيه تحضيراً لاستحقاقه الاسيوي بداية حزيران

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-30T10:50:43+0000
تبدأ يوم غد.. الأولمبي يحدد أسبوعين لتجمع لاعبيه تحضيراً لاستحقاقه الاسيوي بداية حزيران

شفق نيوز / عدّ الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي لكرة القدم، يوم السبت، تجمع المنتخب قبل أسبوعين من المشاركة في الاستحقاق الاسيوي المقبل "ضرورة لخلق الانسجام"، وفيما لفت الى صعوبات تواجه تجمع اللاعبين بسبب الدوري، أكد السعي لتأمين مباراتين وديتين في بغداد.

وقال المدرب المساعد للمنتخب الاولمبي عباس عبيد لوكالة شفق نيوز إن "الجهاز الفني للمنتخب وضع برنامجه لإعداد اللاعبين ومنهم المحليين والمحترفين لكن ما يعيق التجمع هو ارتباط اللاعبين بالدوريات مع انديتهم".

وشدد عبيد على "ضرورة التجمع قبل اسبوعين من انطلاق البطولة وخوض مباريات ودية لخلق الانسجام ولتتوضح الفكرة للجهاز الفني قبل الشروع بالمنافسات الاسيوية المقبلة".

وأوضح عبيد ان "الاتحاد وبالتنسيق مع الجهاز الفني سيؤمن مباراتين وديتين للمنتخب الاولمبي العراقي في بغداد"، مبينا انه "تمت مفاتحة فرق عدة للحصول على موافقة فريقين لتامين لقاءين لمنتخبنا وبانتظار الرد بشان الاتفاق الرسمي".

ويشارك منتخبنا الاولمبي في كأس آسيا للمنتخبات دون 23 عاماً التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من شهر حزيران المقبل.

وسيتواجد المنتخب العراقي في المجموعة الاسيوية الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات الأردن والكويت وأستراليا.

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