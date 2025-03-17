تبدأ من 15 ألف دينار.. طرح تذاكر مباراة العراق والكويت

شفق نيوز/ طرحت يوم الاثنين، تذاكر مباراة المنتخب الوطني العراقي ونظيره الكويتي المقررة يوم الخميس المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026.

وتم طرح التذاكر التي توفرت من الآن عند الوكلاء الرسميين من أجل اقتنائها من قبل الجماهير العراقية.

وتراوحت أسعار التذاكر ما بين 15، 20، 30، 50 ألف دينار عراقي، حسب الأماكن المخصصة للجمهور العراقي.

وسوف تقام المباراة عند الساعة التاسعة والربع من مساء يوم الخميس المقبل على ملعب جذع النخلة الدولي بمحافظة البصرة.

وبدأ المنتخب العراقي لكرة القدم، أمس الأحد، بخوض أولى وحداته التدريبية في مراكز التدريب الخاصة بالمدينة الرياضية في البصرة، وذلك تحضيراً لجولتي التصفيات السابعة والثامنة (الكويت وفلسطين) على التوالي، المؤهلة لمونديال 2026.