تايلاند تتعادل مع عمان وتتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس آسيا

شفق نيوز/ تعادل منتخب سلطنة عُمان، مع منتخب تايلاند سلبيا 0-0 في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، الجارية أحداثها في قطر.

وجرت المباراة على استاد لخويا (عبدالله بن خليفة)، ضمن منافسات المجموعة السادسة، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وبهذه النتيجة رفعت تايلاند رصيدها الى 4 نقاط وتأهلت رسميا للدور الـ16 بينما حصل منتخب عمان على نقطة من تعادل اليوم وينتظر مصيره في المباراة المقبلة.

هذا وستقام على ملعب أحمد بن علي مباراة أخرى للمجموعة السادسة أيضاً، تجمع منتخبي السعودية وقرغيزستان عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم.