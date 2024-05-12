تايكواندو العراق يشارك في بطولة آسيا للرجال في فيتنام

شفق نيوز/ يغادر المنتخب العراقي للتايكواندو، العاصمة بغداد، يوم الأحد، متوجها إلى فيتنام للمشاركة في بطولة آسيا للتايكواندو "رجال".

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة، محمود عباس اللامي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب الأول للمتقدمين سيشارك في أكبر بطولة في القارة الصفراء التي تنطلق منتصف الشهر الجاري بمشاركة واسعة لمنتخبات آسيا".

وأضاف اللامي، أن "العراق سيشارك بثلاثة لاعبين في البطولة بأوزان مختلفة هم محمد جمال بوزن 63 كغم، وحسين رحيم بوزن 68 كغم، وسيف طاهر بوزن 80 كغم.

وأوضح أن "الاتحاد ارتأى أن يصل المنتخب العراقي إلى فيتنام قبل يومين من انطلاق البطولة بغية تأقلم اللاعبين على الأجواء التي تختلف هناك عن أجواء العراق بشكل كبير".

وبين اللامي، أن المنتخب العراقي يغادر اليوم إلى فيتنام وسيكون هناك قبل يومين للتأقلم على الاجواء واجراء التدريبات قبل انطلاق البطولة يوم 15 من شهر أيار الجاري.

وأشار إلى أن المنتخب العراقي استعد بشكل جيد من خلال معسكر تدريبي داخلي أخير قبل التوجه اليوم إلى فيتنام، لافتاً إلى أنه ينتظر من أبطال تايكواندو العراق الحصول على أوسمة في البطولة القارية المقبلة".