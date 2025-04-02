تايكواندو العراق يشارك في بطولة العالم للناشئين بالإمارات

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للتايكواندو، يوم الأربعاء، عن مشاركة المنتخب العراقي في بطولة العالم للناشئين الشهر المقبل.

وقال رئيس الاتحاد العراقي محمود عباس اللامي لوكالة شفق نيوز، ان المنتخب العراقي سيشارك في بطولة العالم للناشئين المقررة إقامتها في دولة الإمارات للفترة من 10 ولغاية 14 من شهر ايار المقبل.

وبين، ان المنتخب يبدأ استعداداته في معسكرين تدريبيين ، الأول الذي هو قائم حاليا في ايران ، وسيدخل بعدها مباشرة في معسكر تدريبي في كازاخستان يوم 25 من شهر نيسان الجاري.

واضاف اللامي ان الاتحاد سمى الجهاز الفني للمنتخب والذي تألف من المدربين نبيل قاسم وياسر عقيل، مبينا ان سبعة لاعبين سيمثلون تايكواندو العراق في بطولة العالم المقبلة.

واشار الى ان اختيار اللاعبين جاء في ضوء النتائج التي حققوها في بطولات واختبارات محلية أقامها الاتحاد العراقي للعبة.