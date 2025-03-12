بإيقاف وغرامات مالية.. لجنة الانضباط تعاقب أربعة أندية في نجوم العراق

شفق نيوز/ قررت لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، معاقبة أندية نوروز ودهوك والميناء والزوراء، في دوري نجوم العراق، بحرمان أحد لاعبي نوروز، بالإضافة لغرامة مالية على اللاعب والنادي، وكذلك غرامة مالية على أندية دهوك والزوراء والميناء.

وقال اتحاد الكرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اجتمعت لمناقشةِ تقرير مراقب وحكم مباراة ناديي نوروز ودهوك ضمن دوري نجوم العراق والمقامة بتاريخ 29-12-2024 على أرضِ ملعبِ نوروز والتي انتهت بفوز نادي نوروز (3-1)".

وبين أن "اللجنة اطلعت على التقريرين تبين قيامُ جمهور نادي نوروز بإطلاقِ الألعابِ الناريّة والدخانيّة في الملعبِ قبل وأثناء المباراة، وعند الدقيقة 62 من المباراة، وبعد طردِ لاعبِ نادي نوروز (عباس ياسين) الذي يحمل الرقم 33 لحصوله على الإنذار الثاني، قام اللاعبُ بعمل حركاتٍ وإشاراتٍ استفزازيةٍ، حيث أشار بأصابعه بالرقم (3)".

وتابع: "على أثرها قام جمهورُ الناديين بعد طردِ اللاعب في أعلاه برمي قناني المياه والمقادح الغازية والحجارة والألعاب النارية والصواعق، وبعض الأوتادِ الخشبيّة على اللاعبين والإداريين داخل الملعب".

وبين أن "الجمهورُ قام بتكسير مقاعد الجلوس ورميها فيما بينهم وعلى ملعبِ المباراة"، مشيراً إلى "دخول جمهور نادي نوروز الى داخل الملعب، وحدوث بعض أعمال الشغب داخل الملعب".

وبين أن "عدم تعاون مسؤول إدارة الملعب والعاملين في إدارةِ الملعب لنادي نوروز مع أجواء المباراة بخصوص جالبي الكرات، وتأخير اللعب بصورةٍ متعمدة"، مؤكداً أن "جمهورُ نادي نوروز قام بالاعتداءِ على جمهورِ دهوك، وحدثت بعضُ الإصابات فيما بينهم من الطرفين، علماً أن المباراةَ توقفت مرتين، التوقف الأول لـ 9 دقائق، والثاني لـ 16 دقيقة، بسببِ أعمال الشغب".

وشدد على أن "اللجنة قررت معاقبةَ لاعب نادي نوروز (عباس ياسين) بالحرمان من اللعب (مباراتين)، وغرامة مالية قدرها (2,000,000) مليونا دينار عراقي استناداً لأحكام المادة (46/1/ب) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025، على أن تنفذَ عقوبةُ الحرمان بعد تنفيذ العقوبة الفنية".

وقررت اللجنة كذلك "فرض غرامة مالية على نادي نوروز قدرها (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار عراقي استنادًا لأحكام المادة (49/1/2/أ) من اللائحةِ آنفة الذكر".

ولفت إلى "فرض غرامة مالية على نادي دهوك قدرها (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار عراقي استنادًا لأحكام المادة (49/1/2/أ) من اللائحةِ آنفة الذكر، وتوجيه إنذار لمسؤول إدارةِ الملعب لعدم قيامه بضبط الملعب والجمهور، وعدم تكرار ذلك استنادًا لأحكام المادة (88) من اللائحةِ آنفة الذكر"، مؤكداً أن "القرار صدر باتفاق الآراءِ قابلاً للاستئناف".

وبين أن "لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اجتمعت لمناقشةِ تقرير مراقب مباراة ناديي الزوراء والنفط والتي جرت بتاريخ (15/1/2025) على أديم ملعب الزوراء ضمن دوري نُجوم العراق والتي انتهت لصالح الزوراء بنتيجة (3-1)".

وأكمل أن "التقرير جاء فيه عدم وجود سيارة إطفاء، ووجود ونج في أعلى سقف الملعب، والمطل على منتصفِ الملعب، وهذه حالةٌ خطرةٌ جدا، وكذلك حصول فوضى في مسطبة الناديين، مما أدى الى إثارةِ الجمهور، وتسبب في إحداثِ مشاكل".

وأشار إلى أن "اللجنة قررت فرض غرامة مالية على إدارة نادي الزوراء قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 88 من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025، وفرض غرامة مالية على إدارة نادي النفط قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استنادًا لأحكام المادة 88 من اللائحةِ آنفة الذكر".

وتابع كذلك: "التأكيد على إدارة نادي الزوراء بضرورة ِتهيئة الملعب والمرفقات الخاصة به بما يؤدي الى إنجاح المباراة"، مبيناً أن "القرارُ باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف".

وبينت أن "لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اجتمعت لمناقشةِ تقرير مراقب مباراة الميناء ونفط البصرة التي جرت على أديم ملعبِ الفيحاء بتاريخ (13/1/2025) والتي انتهت لصالح نادي الميناء بنتيجة (2-0) والذي ذكرَ فيه (عند الدقيقة 64 من المباراةِ، قام الجمهورُ في المدرج بهتافاتٍ مسيئةٍ بالسبِ والشتمِ على الحكم المُساعد الثاني، وبشكلٍ جماعيّ، مما أدى الى إيقافِ المباراة من قبل الحكم حتى تتوقف الإساءاتُ، وبعد التدخل من إدارةِ الميناء تم إيقافُ هذه التجاوزات واستمرت المباراة)".

وختم بالقول إن "اللجنة قررت معاقبةَ نادي الميناء بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (10,000,000) عشرة ملايين دينار عراقي استنادًا لأحكام المادة (49/2/أ) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025"، مبيناً أن "القرار صدر باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف".