بأوسمة ذهبية وفضية.. اليوم الثالث من بطولة العرب للدراجات يبتسم للعراق

شفق نيوز/ أحرز لاعب منتخب شباب العراق سليمان محمد، الوسام الذهبي في منافسات اليوم الثالث من بطولة العرب للدراجات الجارية في المملكة العربية السعودية، فيما زادت اللاعبة داهات كاوة قادر غلة العراق بعد حصولها على الوسام الفضي بعد منافسة شرسة مع بطلة افريقيا والعرب ضمن البطولة.

وحصد اللاعب سليمان محمد الوسام الذهبي بعد أن احتل صدارة جدول الترتيب في سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 30كم، وحل ثانيا زميله اللاعب حسين إيهاب الذي نال الوسام الفضي، بينما كان النحاس من نصيب لاعب منتخب المغرب.

وزادت اللاعبة داهات كاوة قادر، غلة العراق من الأوسمة الملونة في بطولة العرب، عندما تّوجت بالوسام الفضي بعد منافسة قوية مع بطلة العرب وأفريقيا المصرية ابتسام زايد التي نالت الوسام الذهبي في السباق.

وتشارك في المنافسات العربية عشرة منتخبات هي السعودية والعراق والمغرب والجزائر وتونس وقطر والامارات والبحرين وعمان وليبيا.