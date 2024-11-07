بأمر من بيريز.. مبابي يطيح بفينيسيوس

شفق نيوز/ أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن ريال مدريد يخطط للاعتماد على كيليان مبابي في مشروعه الرياضي خلال السنوات القادمة ومنحه الأولوية للعب في مركز الجناح على حساب زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور بطلب من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، رغم البداية الصعبة للنجم الفرنسي في النادي العاصمي.

ولم يحظَ مبابي، البالغ من العمر 25 عامًا، بالبداية المرغوبة مع بطل دوري أبطال أوروبا، إذ يلعب في الكثير من الأحيان كرأس حربة بدلا من اللعب كجناح، في ظل وجود فينيسيوس جونيور، كما تلقى انتقادات حادة من جماهير فريقه في ظل تراجع النتائج مؤخراً.

وبحسب إذاعة "كادينا سير"، فإن المقربون من مبابي يشعرون بالقلق بشأن الوضع الحالي ويخشون أن تتوقف مسيرته مع ريال مدريد إذ استمر في اللعب كمهاجم، لكن مسؤولي ريال مدريد يتطلعون لبناء المشروع الرياضي حول مبابي رغم ذلك، بدلاً من فينيسيوس.

كما أشار تقرير من صحيفة "سبورت" إلى أن ريال مدريد سيكون على استعداد لإعطاء الأولوية لمهاجم باريس سان جيرمان السابق على فينيسيوس وإشراكه في مركز الجناح الأيسر، إذ يحاول أنشيلوتي حاليًا الموازنة بين الثنائي، لكن بيريز قد يكون على استعداد للتدخل من أجل منح الفرنسي ما يرغب فيه.

وزادت الصحيفة: يشعر ريال مدريد بالقلق من عدم قدرة الثنائي على زيادة تفاهمها قبل اتخاذ القرارات.

ومنذ انتقاله من فريق العاصمة الفرنسية في صفقة مجانية، سجل مبابي 8 أهداف وصنع اثنين في 14 مباراة بمختلف المسابقات، بينما سجل فينيسيوس 9 وصنع 7 في 16 مباراة.