بأمر لجنة الانضباط.. ديالى خاسر أمام الشرطة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

عدت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، فريق نادي ديالى الكروي، خاسراً في مباراته الأخيرة أمام فريق نادي الشرطة، ضمن دوري نجوم العراق، بسبب مخالفة لوائح المسابقة.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتمعت للنظر في شكوى نادي الشرطة الرياضي بالعدد 276 المؤرخ 23-2-2026 ضد نادي ديالى في دوري نجوم العراق والتي أقيمت بتاريخ 21-2-2026، وانتهت بفوز الشرطة (2-1)، حيث تضمنت الشكوى وجود مخالفة ارتكبها نادي ديالى بإشراك (7) لاعبين محترفين خلافًا للوائح وتعليمات الاتحاد".

وأوضح البيان أن "اللجنة اطلعت على تقرير مراقب المباراة الذي تضمن وجود (7) لاعبين محترفين اشتركوا في المباراة في آن واحد، كان آخرهم عبدالله مجيد، الذي تم إشراكه في الدقيقة 41، وخروج اللاعب (منتظر عبد السادة عبد الحسين)، وهذا الأمر يعد مخالفة واضحة للوائح المسابقات والانضباط".

وبين أن "المادة (4-19) من لائحة المسابقات نصت على أنه (يسمح للنادي رسمياً تسجيل 6 لاعبين محترفين أجانب من غير العراقيين في كشوفاته ضمن المدة القانونية) كما نصت المادة (4-20) من لائحة المسابقات لدوري نجوم العراق للموسم الحالي (يسمح للنادي بالتعاقد وتسجيل لاعب إضافي محترف أجنبي من الجنسية اليمنية، على ألا يكون حارس مرمى خارج نطاق اللاعبين الستة المحترفين الأجانب، على أن يكون مثّل منتخب بلاده في آخر ثلاث سنوات الأخيرة، ويسمح بما لا يزيد عن ستة لاعبين محترفين أجانب فقط باللعب ضمن التشكيلة الأساسية المتواجدة في أرضية الملعب أثناء المباراة، ويعتبر الفريق خاسرًا بنتيجة (0-3) في حال مخالفة ذلك).

وأضاف أنه "ثبت للجنة قيام نادي ديالى بإشراك (7) لاعبين محترفين خلافًا للوائح المسابقات وقررت اللجنة عدَّ نادي ديالى خاسرًا (0-3) في مباراته مع نادي الشرطة استناداً لأحكام المادة (4-19-20) من لائحة المسابقات للموسم الحالي"، مبيناً أن "القرار صدر باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف".