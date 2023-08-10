بأكثر من 100 مليون دولار.. بايرن ميونخ يتوصل إلى اتفاق لضم كين

شفق نيوز / أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، يوم الخميس، التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع قائد إنكلترا هاري كين من توتنهام مقابل صفقة ستزيد عن 100 مليون يورو (نحو 110 مليون دولار)، بحسب ما أفادت تقارير صحافية الخميس.

واستمرت المحادثات بين الناديين لأسابيع عدة، نظراً لأن رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي المعروف عنه حنكته في عقد الصفقات طالب بسعر مرتفع للتخلي عن هداف النادي التاريخي، علماً أن عقد كاين ينتهي في يونيو 2024 يستطيع في نهايته الانتقال بصفقة حرة.

وأعلن موقع "ذي أتلتيك" البريطاني الرياضي، عن الصفقة بين الناديين أولاً، مشيراً إلى أنها تقارب الـ110 ملايين يورو، تلاه موقع "سكاي سبورتس" الألماني ووسائل إعلام بريطانية وألمانية عدة.

وعموماً، لا ينفق بايرن ميونيخ الفائز بدوري أبطال أوروبا ست مرات، مبالغ طائلة للتعاقد مع لاعبين مقارنة بالعديد من منافسيه الأوروبيين.

ويتجاوز الرقم المعلن عنه، الرقم القياسي السابق ومقداره 80 مليون يورو الذي دفعه من أجل الحصول على خدمات المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2019 والمنتقل حديثا منه إلى باريس سان جرمان.

وكان الفريق البافاري يبحث عن مهاجم منذ رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني في نهاية موسم 2021-22، بعدما سجل في صفوفه 344 هدفًا في 375 مباراة.

وعانى بايرن في غياب ليفاندوفسكي الموسم الماضي. فخلال السنوات الثماني التي قضاها في ميونيخ، سجل ليفاندوفسكي 30 هدفًا كمعدل في كل موسم، في حين لم يسجل لاعب واحد من الفريق أكثر من 15 هدفاً الموسم الفائت وخرج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وفي دور مبكر من كأس ألمانيا، قبل أن يحرز اللقب المحلي في الرمق الأخير.