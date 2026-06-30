بإقصاء هولندا.. المغرب يبلغ دور الـ16 في كأس العالم 2026

شفق نيوز - بغداد

انتزع المنتخب المغربي بطاقة التأهل الى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزاً مثيراً على نظيره الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، عقب انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل ، وذلك في مواجهة دور الـ32 .

وجرت المباراة على ملعب "مونتيري" بالمكسيك عند الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء بتوقيت بغداد، وانتهى الشوط الأول من مواجهة هولندا والمغرب بالتعادل السلبي 0-0 بعدما فرض المنتخب المغربي أفضليته على مجريات اللعب وصنع العديد من الفرص الخطيرة، إلا أنه افتقد اللمسة الاخيرة أمام المرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي ضغطه المكثف وسيطر على مجريات المباراة بشكل شبه كامل، في ظل تراجع واضح للمنتخب الهولندي، ورغم ذلك تمكنت هولندا من خطف هدف مباغت في الدقيقة 72 عبر اللاعب كودي جاكبو مستغلة هجمة مرتدة سريعة وخطأ في تمركز الدفاع المغربي، وعقب الهدف تراجع المنتخب الهولندي الى مناطقه الدفاعية للحفاظ على تقدمه بينما واصل المنتخب المغربي ضغطه المتواصل بحثاً عن هدف التعادل الذي تحقق في وقت قاتل عند الدقيقة 90+1 من راسية رائعة للاعب المغرب عيسى ديوب، وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي، ليلجأ الفريقان الى الأشواط الاضافية.

ومع استمرار التعادل 1-1 حتى نهاية الشوطين الإضافيين، احتكم المنتخبان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمغرب بنتيجة 3-2 ، لتمنحها بطاقة العبور إلى دور الـ16، وتنهي مشوار هولندا في البطولة .

ووصل المنتخبان الى الادوار الاقصائية برصيد سبع نقاط لكل منهما، بعدما تصدرت هولندا المجموعة السادسة، في حين حل المغرب وصيفاً للمجموعة الثالثة خلف البرازيل، ليضربا موعداً في لقاء اليوم الذي شهد المتعة والإثارة والندية.