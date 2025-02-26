بإقامة 4 مواجهات.. انطلاق منافسات دور الـ 16 من كأس العراق

بإقامة 4 مواجهات.. انطلاق منافسات دور الـ 16 من كأس العراق
شفق نيوز/ تنطلق،
اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العراق لكرة القدم بإقامة 4
مباريات ضمن اليوم الأول.
وتبدأ
المواجهات عند الساعة 4:15 عصراً، حيث يستضيف الميناء نظيره الزوراء على ملعب
الفيحاء، فيما يحتضن ملعب النجف مباراة النجف أمام البيشمركة.
وفي مساء اليوم،
تُقام مباراتان عند الساعة 7:30 مساءً، حيث يواجه القوة الجوية فريق القاسم على
ملعب الشعب الدولي، بينما يستضيف دهوك نظيره ميسان على ملعبه.
يذكر أن
الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر إيقاف منافسات دوري نجوم العراق مؤقتاً لإفساح
المجال أمام استكمال بطولة كأس العراق، التي تستمر اليوم وغداً.