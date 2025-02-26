بإقامة 4 مواجهات.. انطلاق منافسات دور الـ 16 من كأس العراق

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العراق لكرة القدم بإقامة 4 مباريات ضمن اليوم الأول.

وتبدأ المواجهات عند الساعة 4:15 عصراً، حيث يستضيف الميناء نظيره الزوراء على ملعب الفيحاء، فيما يحتضن ملعب النجف مباراة النجف أمام البيشمركة.

وفي مساء اليوم، تُقام مباراتان عند الساعة 7:30 مساءً، حيث يواجه القوة الجوية فريق القاسم على ملعب الشعب الدولي، بينما يستضيف دهوك نظيره ميسان على ملعبه.

يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر إيقاف منافسات دوري نجوم العراق مؤقتاً لإفساح المجال أمام استكمال بطولة كأس العراق، التي تستمر اليوم وغداً.