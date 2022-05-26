"بأعمار حقيقية".. مدرب الناشئين يطلب دعماً "ثلاثياً" لتحقيق نتائج إيجابية في تصفيات آسيا

شفق نيوز / اشترط مدرب المنتخب العراقي للناشئين حسن كمال، اليوم الخميس، تحقيق نتائج إيجابية في تصفيات آسيا بمدى توافر الدعم من الاتحاد العراقي لكرة القدم، فيما دعا وسائل الإعلام والجمهور الرياضي الى تقديم دعم إضافي للمنتخب لانه "جديد وبأعمار حقيقية".

وقال حسن كمال لوكالة شفق نيوز إن "مجموعة العراق في تصفياتِ آسيا دون 17 عاماً والتي تضم لجانب منتخبنا منتخبات قطر ولبنان والبحرين وعُمان، لا يمكن تصنيفها على انها سهلة أو حتى صعبة وانما يرتبط ذلك بمستوى الاستعداد لهذا الحدث".

وأضاف كمال "يجب أن يكون التحضير عالي المستوى وتتوفر فيه كل سبل الاعداد للتأهل والمشاركة في النهائيات"، مبيناً أن "الكادر الفني واللاعبين لديهم الإصرار والعزيمة للنجاح بهذه المهمة والاهم هو التحضير".

وبيّن مدرب منتخب الناشئين أن "أمامنا مشاركة في بطولة غرب آسيا في شهر حزيران المقبل وهي تعد تحضيراً ممتازاً ومثالياً قبل الدخول في التصفيات الآسيوية"، لافتا الى "حاجة الفريق في البطولتين الى دعم معنوي ولوجستي من الاتحاد العراقي لكرة القدم، اضافة الى الدعم الإعلامي والجماهيري سيما وان المنتخب جديد وبأعمار حقيقية وهو ما يجعل الحاجة ضرورية لهذا الدعم من الجميع".

ويفتتح منتخب الناشئين مشواره في تصفياتِ آسيا دون 17 عاماً بمواجهة المنتخب القطري في المنافساتِ التي تستضيفها سلطنة عمان مَطلع شهر تشرين الأول المقبل.

وأسفرت قرعة المباريات بافتتاح منتخبنا مشوار التصفيات بمواجهة المنتخب القطري في الأول من شهر تشرين الأول المقبل، وفي الثالث من الشهر نفسه سيكون ناشئونا في حالة انتظار، فيما يخوض مباراته الثانية في الخامس من الشهر نفسه بمواجهةِ منتخب لبنان، فيما يلاقي في السابع من الشهر عينه منتخب البحرين، ويختتمُ التصفيات بمواجهة المضيف منتخب عمان في التاسع من تشرين الأول.