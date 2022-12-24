بإشراف آسيوي.. الاتحاد العراقي للتايكواندو يجري انتخاباته التكميلية

شفق نيوز/ عقد الاتحاد العراقي للتايكواندو، يوم السبت، مؤتمره السنوي الاعتيادي بمقر اللجنة الاولمبية الوطنية ببغداد بحضور الهيئة العامة وأعضاء الاتحاد العراقي للعبة.

وأشرف الاتحاد الآسيوي عبر الأمين العام المساعد محمد اسحاق على إجراء انتخابات تكميلية لاختيار ثلاثة أعضاء لإكمال عدد الهيئة الإدارية.

واختارت الهيئة العامة للاتحاد الاعضاء احمد عبد الزهرة وعقيل عبد المطلب ونهى عادل عنيد لمناصب الهيئة الإدارية بعد حصولهم على اغلبية اصوات الهيئة العامة.