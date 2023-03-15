بإشراف دولي.. منظومات "فار" متنقلة تدخل العراق

شفق نيوز/ أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، الاتفاق مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، لشراء من 2 إلى 4 منظومات "فار".

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، المشرف على لجنة الحكام، رحيم لفتة، لوكالة شفق نيوز، إن "المنظومات ستصل الى العراق خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا أن "الاتحاد حريص على استخدامها في الموسم 2023-2024".

وأضاف لفتة، أن "الاتحاد حرص على أن تكون المنظومة متحركة على شاحنات خاصة، ليتم التنقل بها خلال إجراء مباريات وبطولات مهمة من الدوري والبطولات التي تحتضنها العراق في ملعب مختلفة".

وأشار إلى أن "الاتحاد سينظم دورات وورش لحكام العراق بغية تمكينهم من استخدام الفار في اللقاءات بدءاً من الموسم المقبل، وستكون هناك لجنتين ادارية وفنية لتهيئة وإنجاح هذا التوجه الجديد بشأن استخدام الفار في الملاعب العراقية".

وأوضح لفتة، أن "حكمين عراقيين فقط لهما القدرة على استخدام الفار، وهما علي صباح ومهند قاسم وسيتم إقامة دورات وورش للحكام، بإشراف دولي وتكليف حكام خبراء يرشحون من الاتحادين الدولي والآسيوي"، مردفاً بالقول: "قد نشرك حكامنا في ورش ودورات تقام في دول متطورة خارج العراق".

وكان رئيس اتحاد الكرة، عدنان درجال، قد أكد بوقت سابق لوكالة شفق نيوز، أن دوري المحترفين سيقام بالتعاون مع رابطة الليغا الإسبانية، مشدداً على ضرورة العمل به كونه سيخدم كرتنا وسيتم توفير الفار في دوري الموسم المقبل.