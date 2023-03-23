بِإشراف دولي.. اتحاد الملاكمة يحدد موعد إجراء انتخاباته في بغداد

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للملاكمة، اليوم الخميس، عن تحديد يوم 31 من الشهر الحالي موعداً لإجراء انتخاباته بإشراف من الاتحاد الدولي للعبة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة علي تكليف لوكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات ستقام تحت إشراف الاتحاد الدولي وبحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد العربي القطري يوسف الكاظم في فندق المنصور ميليا بالعاصمة بغداد".

وأضاف أن "عدد أعضاء الهيئة العامة للاتحاد العراقي للملاكمة هو 33 عضواً سيشاركون جميعهم في التصويت لاختيار مجلس إدارة الاتحاد الجديد".