بإشراف الأولمبية العراقية.. نادي الشرطة ينتخب إدارته الجديدة غداً

شفق نيوز- بغداد

تقيم الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي، يوم غد الثلاثاء، مؤتمرها الانتخابي لاختيار هيئة إدارية جديدة، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا في قاعةِ قرطبة بفندق المنصور ميليا في بغداد.

ويقام هذا الاستحقاق الانتخابي بإشراف اللجنةِ الأولمبية الوطنية العراقية، استنادًا إلى أحكام قانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986، وتعديله رقم (37) لسنة 1988.

ووجهت الهيئة الإدارية دعوة مفتوحة إلى وسائل الإعلام كافة لحضورِ وتغطية الانتخابات والمساهمة في نقل الصورة الكاملة لهذا الحدث لابرز نادي عراقي يضم عدد كبير من الألعاب الرياضية.

يذكر أن نادي الشرطة خطف لقب دوري نجوم العراق للموسم 2024 - 2025، بعد أن جمع 87 نقطة.