بأرض موحلة.. الصقور يحققون فوزاً صعباً على الكرخ

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق القوة الجوية، يوم الخميس، فوزاً صعباً على ضيفه فريق الكرخ بهدف وحيد دون مقابل، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وشهد لقاء الفريقين تأخر انطلاق شوطه الثاني 45 دقيقة بسبب سوء أرضية ملعب المدينة وصعوبة اللعب عليه والسيطرة على الكرة، جراء هطول الأمطار الغزيزة في بغداد ليقرر حكم ومشرف اللقاء بعد التوقف استأناف المواجهة.

وجرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب المدينة في بغداد وهو الملعب الافتراضي للقوة الجوية في بغداد، عند الساعة الثالثة والنصف عصراً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، في حين سجل القوة الجوية هدفه في الشوط الثاني من تسديدة قوية عبر اللاعب دانييل جيبولا في الدقيقة 82.

وطرد حكم المباراة لاعب القوة الجوية رسلان حنون، في الدقيقة 78 لتعمده اللعب الخطر ليكمل الصقور المباراة بعشرة لاعبين.

وبفوز القوة الجوية يكون قد عزز صدارته في دوري نجوم العراق برفع رصيد إلى 58 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق الكرخ عند النقطة 38 بالمركز الثامن.