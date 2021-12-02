بأربع مجموعات.. اتحاد الطائرة يحدد موعد انطلاق دوري الناشئين الممتاز

شفق نيوز / حدد اتحاد كرة الطائرة العراقي، يوم الخميس، موعد انطلاق دوري الناشئين (المصاحب) لفرق الدرجة الممتازة، لمواليد 2003-2004 فما فوق في العاشر من الشهر الحالي .

وقال صبيح حنتوش نائب رئيس الاتحاد، لوكالة شفق نيوز، إن "المنطقة الشمالية (A) ضمت أندية أربيل، البيشمركة، قره قوش، دوكان، وستقام مبارياتها في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان".

وأضاف حنتوش، أن "مجموعة المحافظات الغربية (B)وتضم أندية حديثة، بلد، الحبانية، مصافي الشمال، بسطاملي، وستقام مبارياتها في قاعة منتدى صلاح الدين الأيوبي في قضاء الدور".

وأشار إلى أن "مجموعة بغداد (C) ضمت أندية الشرطة والصناعة والجيش، وستقام مبارياتها في العاصمة بغداد، وتتكفل الأندية المشاركة بها، أما المجموعة الجنوبية (D) وتضم أندية البحري وغاز الجنوب ومدينة الشهداء، وستقام مبارياتها في البصرة" .

وتابع حنتوش: "سيصدر الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، جدول المباريات في وقت لاحق، وقبل انطلاق المنافسات التي تعد الأهم لبناء جيل واعد لأبرز اللاعبين المحليين، ورفدهم للمنتخبات الوطنية في وقت لاحق" .