بأداء هزيل وخسارة ثقيلة.. العراق يودع أولمبياد باريس

شفق نيوز/ ودع المنتخب الاولمبي العراقي، اليوم الثلاثاء، أولمبياد باريس بعد تعرضه لخسارة ثقيلة من نظيره المغربي في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثانية في مسابقة كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية - باريس 2024.

وبفوز "اسود الاطلس" اليوم اصبح المغرب ثاني المتأهلين العرب متصدراً المجموعة الثانية برصيد ستة نقاط، بينما غادر الاولمبي العراقي المنافسات بعد ان اكتفى بحصوله على 3 نقاط.

وانتهى الشوط الأول، بتقدم منتخب المغرب 3-0 على نظيره العراقي، وجاءت الأهداف في الدقيقة 17 عن طريق ريتشاردسون الذي افتتح النتيجة من ضربة رأس متقنة بعد عرضية جميلة لتصبح النتيجة 1-0 للمغرب ،

وفي الدقيقة 28 سجل رحيمي يسجل الهدف الثاني للمغرب بعد أن استغل كرة مرتدة من دفاع العراق ليتابع الكرة داخل المرمى، وفي الدقيقة 35 أضاف عبد الصمد الزلزولي الهدف الثالث من تصويبة رائعة ليسكن الكرة في الزاوية البعيدة للحارس حسين حسن مسجلا الهدف الثالث للمغرب .

وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة .