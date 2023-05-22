"بأداء هزيل".. شباب العراق يخسر أمام اوروغواي برباعية نظيفة

شفق نيوز/ خسر منتخب شباب العراق يوم الثلاثاء، أمام منتخب الأوروغواي في مستهل مشواره بنهائيات كأس العالم دون 20 عاماً الجارية احداثها في الأرجنتين ، بنتيجة 0-4.

وسجل الاورغواي هدفه الاول في الدقيقة 38 من الشوط الاول عن طريق اللاعب ماتياس ابالدو ، وفي بداية الشوط الثاني سجل الاورغواي الهدف الثاني في الدقيقة 47 عن طريق اندري فراري، وفي الدقيقة 62 سجل منتخب الاورغواي هدفه الثالث وفي الدقيقة 90+2 جاء الهدف الرابع للاورغواي.