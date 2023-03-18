اوزبكستان يتوج بلقب اسيا للشباب والعراق بالوصافة

شفق نيوز/ خسر منتخب شباب العراق امام نظيره الاوزبكي 0-1 في المباراة النهائية لإحراز لقب بطولة كأس آسيا للشباب لكرة القدم دون 20 عاماً .

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني ظهر المنتخب العراقي متراجعا، استغل هذا التراجع منتخب اوزبكستان ليحصل على ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة واضحة لمدافع منتخب العراق سجاد مهدي للمهاجم الأوزبكي ونفذها بنجاح لاعب اوزبكستان رحمونا لييف في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

وجرت المباراة النهائية في ملعب بونيودكور الذي يتسع لأكثر من 35 ألف متفرج ، عند الساعة الخامسة عصر اليوم السبت، بتوقيت العاصمة بغداد.