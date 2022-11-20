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بأداء متواضع.. قطر تخسر أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-20T17:59:46+0000
بأداء متواضع.. قطر تخسر أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم

شفق نيوز/ خسر المنتخب القطري أمام نظيره الإكوادوري بنتيجة 0/2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد البيت في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم قطر 2022.

أحرز إينير فالنسيا هدفي المنتخب الإكوادوري في الدقيقتين 16 و 31 أحدهما من ركلة جزاء.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، وبأداء متواضع من قطر، حيث سيطر المنتخب الإكوادوري على الكثير من فتراتها، خاصة في الشوط الأول الذي تسيده تماماً في الوقت الذي ظهر فيه الفريق القطري بصورة مخيبة لآمال جماهيره.

وبهذه النتيجة ، حصد المنتخب الإكوادوري أول 3 نقاط له بالمونديال ، بينما بقي العنابي بلا رصيد.

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