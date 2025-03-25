بأداء سيء.. العراق يخسر أمام فلسطين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي لكرة القدم أمام نظيره الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجرت المباراة على ملعب عمان الدولي بالأردن عند الساعة التاسعة والربع مساءً وانتهت لصالح المنتخب الفلسطيني بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب العراق بهدف دون مقابل لفلسطين سجل الهدف أيمن حسين في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الفلسطيني هدف التعديل بالدقيقة 88 عن طريق وسام أبو علي، وسجل فلسطين هدفه الثاني عن طريق اللاعب عميد محاجنة في الدقيقة 90+7.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد العراق عند النقطة 12، ورفع فلسطين رصيده للنقطة 6 بالمركز الخامس في المجموعة.