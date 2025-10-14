بأداء "باهت".. المنتخب العراقي يخفق في خطف بطاقة التأهل لكأس العالم

شفق نيوز- بغداد

أخفق المنتخب العراقي لكرة القدم بالتأهل بالمباشر لكأس العالم 2026، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعادله السلبي أمام نظيره السعودي الذي خطف بطاقة التأهل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي.

وجرت المباراة على ملعب الملك عبد الله الدولي في المملكة العربية السعودية (ملعب الإنماء بجدة) عند الساعة 9:45 مساءً، في منافسات الجولة الثالثة من الملحق الآسيوي.

وكانت السيطرة بشكل مطلق للمنتخب السعودي، لا سيما على مجريات الشوط الأول بالكامل أمام تراجع كامل للاعبي منتخب العراق الذي ظهر بمستوى ضعيف جداً.

وسيلاقي المنتخب العراقي نظيره الإماراتي في الملحق القادم المؤهل لكأس العالم 2026.