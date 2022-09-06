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بإدارة الفريق الفريجي وسمير كاظم.. هيئة مؤقتة لنادي القوة الجوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-06T10:30:22+0000
بإدارة الفريق الفريجي وسمير كاظم.. هيئة مؤقتة لنادي القوة الجوية

شفق نيوز/ اكد المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية اللجنة الاولمبية الوطنية يوم الثلاثاء، أن  قسم الاندية سمّى الهيئة المؤقتة لادارة نادي القوة الجوية والتي حظيت بموافقة وزير الدفاع جمعة عناد. 

وقال علاء محمد المسؤول الإعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز؛ ان الفريق الركن علي الفريجي سيكون رئيسا للهيئة المؤقتة، وسمير كاظم نائبا للرئيس واللواء الركن مهدي ياسر زبيدي اميناً للسر، واللواء قتيبة عبد الرزاق الأمين المالي، والكابتن علي زيدان محمد عضوا، واللواء الركن عبد المحسن فتحي صكر عضوا، وعلاء محمد جبار عضوا.

واوضح ان النادي سيصدر بيانا بهذا الشأن كون التسميات صدرت الان وسيتم الاعلان عنها رسميا في بيان جديد.

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